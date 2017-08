Kvinne drept i Akershus - ektemannen pågrepet

IT-eksperter bekymret for sikkerheten rundt stortingsvalget

Søviknes skal utredes for blodpropp

Saken oppdateres.

– Vi fikk melding om at kvinnen ble funnet død på en privatadresse i Feiring, i Eidsvoll kommune, kl. 5.55. Etter omfattende politiaksjon ble den antatte gjerningspersonen pågrepet like før klokka 11.30, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt var det en privatperson som fant kvinnen inne i huset og meldte fra til politiet.

– Vi er i gang med avhør av vitner for å prøve å kartlegge hva som har skjedd. Dette vil vi fortsette med utover dagen, sier Hansen til NTB.

Hun vil ikke si noe om hvem som fant kvinnen død, men bekrefter at andre enn ekteparet har registrert bosted på adressen.

Mye aktivitet

Et stort område rundt boligen hvor kvinnen ble funnet, har vært sperret av mandag formiddag. Væpnet politi har arbeidet på innsiden av sperringen, blant annet med søk i terrenget. Politiet var lenge tilbakeholdne med informasjon om hva som foregikk.

– Vi satte i gang aksjonen for å få kontroll på den antatte gjerningspersonen, bekrefter Hansen i ettertid.

Rundt klokka 11.30 beveget flere politifolk seg til et skogholt utenfor de opprinnelige sperringene, og kort tid senere ble en person som trolig er den siktede, kjørt bort fra i en politibil. Først etter pågripelsen bekreftet politiet at det er snakk om en drapsetterforskning.

– Bakgrunnen og eventuelle motiv må vi komme tilbake til, sier Hansen.

Hun vil ikke kommentere om de har kjennskap til den pågrepne mannen fra før.

Væpnet politi

Ifølge en nabo var det politiaktivitet i området allerede klokka 6 mandag morgen. En annen nabo sier til NTB at han hørte et politihelikopter surre over hustakene klokka sju.

– Da var politiet alt på plass, og etter hvert kom også ambulanser, sier han.

Et stort antall politipatruljer har jobbet med saken.

– Det har vært minst 20 politifolk her, iført hjelm og vest, sa NTBs fotograf på stedet rundt klokka 10.45.

Et helikopter sirklet lenge over området. Det forsvant senere, men kom deretter tilbake og landet inne på det avsperrede området.