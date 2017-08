- Vi vil vite hva de har gjort feil

Skoleflink eller ikke – Her er notatteknikken som funker for «alle»

Innvandringsministerens besøk i den tungt belastede stockholmsbydelen vil etter alt å dømme likevel gjøre det.

- Det har vært viktig for oss å få til dette besøket. Sylvi har gjentatte ganger snakket om «svenske tilstander», og blitt kritisert. Blant annet har den svenske avisen Aftonbladet utfordret henne til å komme og se selv, så nå følger vi opp det og gjør nettopp det, sier Teigen.

- Som Listhaugs rådgiver vet du at et slik besøk er svært omstridt og vil provosere.

- Vi gjør dette for å lære, ikke for å fyre opp under debatten. Men debatten om innvandring er viktig. per i dag har vi ikke lovløse områder her i Norge, og det ønsker vi heller ikke. Det er jo stort sett lokalbefolkningen, i hovedsak selv innvandrere, som lider. Vi vil ikke at noe lignende skal skje i Norge, sier Teigen.

- Hvordan har ønsket om å besøke Rinkeby blitt møtt fra svensk side?

- Det har ikke vært bare-bare å få det til, men jeg kan ikke kommentere trusselvurderingene som er gjort fra norsk eller svensk side. Det er et utsatt område. I en befolkning på 15–16000 innbyggere anslår svensk politi at det bor så mange som inntil 500 tunge yrkeskriminelle og der det er skjedd 20 drap i løpet av relativt kort tid, sier Teigen.

Tidligere i år ble det kjent at svensk politi opererte med en liste over 60 spesielt utsatte områder. Rinkeby er sammen med Rosengård ved Malmö blant de mest kjente.

Teigen bekrefter at det har vært en diskusjon omkring sikkerheten, men vil ikke gå i detalj om sikkerhetsoppbudet rundt besøket.

- Det er noe helt annet enn det situasjonen ville vært ved et besøk alle steder i Norge, sier Teigen.

Ifølge rådgiveren har det fra Listhaugs side har vært et ønske over tid å få besøke stockholmsforstaden. Listhaugs egen permisjon, en travel valgkamp og regjeringsproblemene på svensk side har forsinket besøket.

- Dette handler om å samle kunnskap. Vi ser at i flere land vi sammenligner oss med har det grodd frem parallellsamfunn og markante problemområder. Vi ser det delvis enkelte steder i Oslo, men vi ønsker ikke dette i Norge. Derfor vil vi vite hva de har gjort feil, sier Teigen.