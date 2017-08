– Vil ikke være en del av Listhaugs valgkamp

Ingen mistanke om at Rakavan ble utsatt for noe kriminelt før han døde

Saken oppdateres.

Avisintervjuer og uttalelser til norsk media de siste dagene fikk den svenske migrasjonsministere til angre seg på at hun sa ja til å ta i mot sin norske kollega.

Dermed avlyste hun, skriver VG.

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Helene Franzon i en e-post til VG.



Uvitende

Sylvi Listhaug er i dag på besøk i Sverige og skal i formiddag besøke Rinkeby, for ifølge henne selv «se på svenske tilstander».

Listhaug selv var i formiddag uvitende om sin svenske statsrådskollegas irritasjon over det norske besøket.

- Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor møtet ble avlyst, sa Listhaug til pressekorpset og forsikret:

- Vi har et godt program her uansett. Vi skal besøke politiet, snakke med forskere og se på integreringstiltak.

Provosert av Listhaug-retorikk

Den svenske migrasjonsministeren har reagert sterkt på flere av uttalelsene fra Listhaug i forkant av sverigebesøket.

Overfor Adresseavisen hevdet Listhaug i går at Sverige har over 60 områder med høy innvandrertetthet og som blir omtalt som «lovløse» - og at dette er svenske tilstander som ikke må få feste seg i Norge.

- Rinkeby, som er området jeg reiser til er på størrelse med en norsk småby. Over 90 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn, og det befinner seg omtrent 500 straffedømte multikriminelle i området, med mange følgere. Det har vært 50-60 skyteepisoder i distriktet det siste året, og omtrent 20 drap de siste to årene, skrev Listhaug til Adresseavisen i går - og fortsatte:



- Rinkeby er ikke alene om å være slik. Totalt finnes det over 60 utsatte områder i Sverige, mange av dem er kalt av svenske medier for «lovløse områder». Det er denne utviklingen vi aldri må la få fotfeste i landet vårt