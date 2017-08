Aftonbladet: Hevder Norges regjering advarte Sverige mot Listhaugs besøk

Saken oppdateres.

En anonym kilde i Det svenske utenriksdepartementet sier til Aftonbladet at den norske regjeringen tok kontakt og advarte mot at besøket kanskje hadde feilaktig hensikt og ba om unnskyldning på forhånd, skriver avisen.

Avlyste møte

På formiddagen i dag innstilte den svenske innvandringsministeren Heléne Fritzon plutselig et møte med Listhaug. Begrunnelsen var den svenske ministeren ikke ville være en del av den norske valgkampen, skriver Aftenposten.

Ifølge Aftonbladets kilde har den norske regjeringen vært meget skeptisk til Listhaugs besøk i Sverige og i bydelen Rinkeby i Stockholm.

– Personer som har meget god erfaring i diplomatisk arbeide forsto at dette var helt galt å gjøre. Initiativet til å kontakte oss og si at «det her er ikke noe som hele Regjeringen står bak,» det signalet ble sendt for det som nå har skjedd, sier en anonym kilde til avisen.

- Ingen kontakt

Informasjonssjef ved statsministerens kontor, Trude Måseide, sier følgende i en kommentar:

– Det har ikke vært noen kontakt mellom Statsministerens kontor her i Norge og Statsministerens kontor i Stockholm om dette besøket. Det er rutinemessig slik at internasjonale møter og besøk for statsrådene håndteres av det enkelte departement og ikke av Statsministerens kontor.

Statsmimnister Erna Solbergs statssekretær for presse, Sigbjørn Aanes, henviser til Utenriksdepartementet for ytterligere kommentarer om denne saken.

Listhaug avviser

– Det kjenner jeg ikke til, ikke de andre heller, sier Listhaug i en kommentar til Aftenposten.

– Har det vært murring innad i regjeringen?

- Nei, tvert i mot denne turen har vært planlagt i en måned, sier Listhaug.

Frp-rådgiver Espen Teigen avviser Aftonbladets opplysninger.

- Det er ingenting som tilsier at Aftonbladetets opplysninger stemmer. De skal ha fått opplysninger fra svenske myndigheter som vi ikke kan ettergå. Det har ikke kommet noe offisielt fra UD og SMK, sier Teigen til Adresseavisen.