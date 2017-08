Har ikke fått noen forklaring på avlysningen fra svensk minister

To drept og fire skadd i bibliotek i New Mexico

Like før klokken 10 tirsdag formiddag ankom to minibusser og en personbil med i underkant av ti personer fra den norske delegasjonen, ledet av integreringsminister Sylvi Listhaug, som skal til Sverige for å lære om hvordan en skal unngå det de kaller «svenske tilstander». Til stede var også førstekandidat fra Nord-Trøndelag, Listhaugs aktive rådgiver, Espen Teigen som bivånet det store norske pressekorpset som så ministeren ankomme. Rett før ankomsten var det klart at den svenske imigrasjonsministeren, Fritzon, hadde avlyst møtet med Listhaug.

- Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor møtet ble avlyst, sa Listhaug til pressekorpset og forsikret:

- Vi har et godt program her uansett. Vi skal besøke politiet, snakke med forskere og se på integreringstiltak.

- Hva du tenker om avlysningen?

- Det må dere spørre ministeren om.

- Er dette et valgstunt?

- Dette handler om å lære av det svenskene har gjort, det er nyttig for oss, svarte Listhaug, uten å svare direkte.

- Abid Raja mener du heller burde ha lært om Sveriges problemer med nynazister?

- Raja har rett i at de høyreekstreme miljøene blomstrer, og det tror jeg handler om at de ikke har våget å diskutere problemer rundt integrering og kriminalitet, sa Listhaug.

- Har du noe å si til kritikerne dine på hjemmebane?

- Pust med magen og ta det med ro, det kommer til å gå veldig bra, svarte hun før hun forlot pressekorpset og gikk inn i politihuset.

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kommer trolig til å gå som planlagt.

– Sverige har tatt imot mange flere flyktninger og asylsøkere enn Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er opptatt av å lære av svenskene. Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet, skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.

Etter planen inneholder Sverige-besøket også et møte med den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, en kjent kritiker av den svenske innvandringspolitikken.