Hun vil forby bemanningsbyråer

Saken oppdateres.

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

Den viktigste seieren for Rødt i bystyret i Trondheim har vært å få innført flere krav som vil hindre de kommersielle aktørene å etablere seg i barnehagesektoren.

2. Den viktigste saken neste fire år?

Når Rødt kommer inn på Stortinget til høsten vil den viktigste saken være å jobbe for et nasjonalt forbud mot kommersielle aktører i velferden vår. Ved å innføre et forbud kan vi sikre at våre felles skattekroner går til det de er ment til og ikke til å berike noen svært få, rike mennesker ytterligere.

LES OGSÅ: Espen Teigen: - Innvandring blir viktigste sak de neste fire årene

3. Ditt politiske forbilde?

Hanna Kvanmo. Et fantastisk feministisk og sosialistisk forbilde. En dyktig politiker som gjennom et helt liv arbeidet for det hun trodde på.

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Arbeiderpartiet. Fordi de gir inntrykk av å være et venstresideparti, mens de i praksis bedriver forskjellsøkende høyrepolitikk så fort ingen til venstre for dem hindrer dem i å gjøre det. Fordi de er en garantist for NATO, atomvåpen og en imperialistisk utenrikspolitikk styrt av økonomiske interesser. Fordi de snakker om klima og miljø, men går inn for leting etter mer olje og gass – blant annet i Lofoten – selv om det for lengst er funnet mye mer olje enn det er forsvarlig å brenne opp om vi skal ha en sjanse til å nå togradersmålet.

5. Din største politiske nedtur?

Jeg har til gode å oppleve noe jeg vil kalle en politisk nedtur. Til neste valg etter fire år på Stortinget vil sikkert dette spørsmålet være enkelt å svare på.

Er det noe du vil forby?

6. Bemanningsbyrå! Innføring av vikarbyrådirektivet førte til mer midlertidighet og mindre trygghet uten at det forbedret den totale sysselsettinga. Vi må ha faste trygge jobber, ikke midlertidighet og usikre liv.

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

Det verste med å være folkevalgt, og da følgelig politisk engasjert, det må være å våkne hver morgen og innse at vi fortsatt har en velferdsstat som står til forfall og ingen av de partiene som vil gjøre noe med det er store nok ennå. Det beste er at jeg faktisk har muligheten til å påvirke. Folkestyret er ikke dødt i Norge, selv om sterke krefter ønsker å svekke det – blant annet ved å flytte mer makt til Brussel.

Vorkinnsliens favoritter:

Bok: Egalias døtre

Artist/band: AC/DC

Serie: Breaking bad

Film: Grindhouse

Reisemål: Berlin

Mat: Pizza

Drikke: Dahls

Trønder: Bestemor