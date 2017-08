MDG-Berg vil forby pelsdyr og plastemballasje

Saken oppdateres.

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

Som fylkesleder i De Grønne har jeg hatt gleden av å oppleve at vi etter kommune- og fylkestingsvalget fikk varaordfører og fem folkevalgte i Trondheim, tre grønne inn i fylkestinget og nye folkevalgte i Selbu, Malvik, Melhus, Klæbu, Hitra og Rissa. Vi vokser og påvirker Sør- Trøndelag med god, grønn politikk.

2. Den viktigste saken neste fire år?

Klima- og miljøsaken er den viktigste saken globalt og nasjonalt. Samtidig er jordvern avgjørende for matsikkerheten i framtiden og jobben med omstilling til oljeuavhengighet er begge svært viktige saker i neste stortingsperiode.

3. Ditt politiske forbilde?

Gro Harlem Brundtland, da hun ble den første norske kvinnelige statsministeren da jeg var ti år. Hun viste meg at kvinner hadde en plass i politikken, og jeg husker debattene med Kåre Willoch med ærefrykt. Samtidig løftet hun miljø- og klima opp på internasjonalt nivå gjennom Brundtlandkommisjonen og skapte begrepet bærekraftig utvikling. Tøff dame som jeg ser opp til!

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Jeg frykter de som snakker ned klimakrisen og løfter fram oljevirksomheten som en bransje med lang levetid framover. Jeg ønsker meg sterke miljøstemmer fra Sør-Trøndelag, på tvers av partiene.

5. Din største politiske nedtur?

Da lokalvalget var over i 2015 viste det seg at De Grønne manglet TO stemmer for å komme inn i kommunestyret i Orkdal. Jeg stilte som førstekandidat. Det var en dårlig dag.

6. Er det noe du vil forby?

Pelsdyroppdrett, som beviselig ikke kan sikre dyrevelferd for produksjonsdyrene. Det hadde også vært fint å kunne forby unødvendig plastemballasje, som skaper store mengder søppel, både for renovasjonsbransjen og i naturen.

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

Vel, siden jeg ikke er folkevalgt så er det et teoretisk spørsmål for min del. Men jeg opplever at lange prosesser og tunge kompromisser kan være utfordrende for de folkevalgte. Det å være med å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning må være det beste for en grønn politiker!

Bergs favoritter:

Bok: Vanskelig spørsmål for en lesehest. Siste favoritt var Dan Simmons, Hyperion-trilogien (Sci-Fi)

Artist/band: U2, Katie Melua og Adele

Serie: Game of Thrones, House of Cards, Big Bang Theory

Film: The Fifth Element (1997, av Luc Besson, med Bruce Willis og Milla Jovovic)

Reisemål: Mitt sommerparadis i Sverige, Sörfjärden. Hver sommer siden jeg var 6 år!

Mat: Mammas ferskfisk (torsk) med lever og rogn! Ingen over, ingen ved siden!

Drikke: Vann, eller en kald øl en sommerdag.

Trønder: Arve Tellefsen, fantastisk musiker!