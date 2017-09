Vil forby ansiktsdekkende plagg på skolen

Hvis publikum over tid uteblir, sier det seg selv at noe er riv ruskende galt

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

I bystyret har vi sørget for å offentliggjøre skoleresultatene for trondheimsskolen, etter mange års kamp mot de sosialistiske partiene på venstresida. Det gir både elever, foreldre og folkevalgte bedre innsikt, slik at vi sikrer mer åpenhet og bedre kvalitet i skolen.

2. Den viktigste saken neste fire år?

Jobbe for mer kunnskap i skolen sånn at alle barn kan bli det de vil. Det gjør vi gjennom å fortsette å satse på læreren og sørge for at barn har rett til oppfølging tidlig i skoleløpet for å knekke lesekoden.

3. Ditt politiske forbilde?

Kåre Willoch. Han er klok, kritisk og stadig aktiv i samfunnsdebatten.

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Jeg frykter mest alt for mektige statsledere som kjører egotripp på Twitter.

5. Din største politiske nedtur?

En ting vi har foreslått som jeg tror ville betydd mye for mange er å innføre lavterskel chat-løsning med helsesøster. Det stemte dessverre de sosialistiske partiene i bystyret imot.

6. Er det noe du vil forby?

Jeg mener politikere skal være forsiktig med å forby alt for mye, men jeg er for å forby ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner. Folk skal se ansiktet til hverandre i en undervisningssituasjon.

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

Det beste med å være folkevalgt er å møte folk og få muligheten til å fikse ting folk mener ikke fungerer bra nok. Det verste med å være folkevalgt er at man tilbringer mye tid under transport. Satser på teleportering om noen år.

Også noen favoritter:

Bok: Doppler av Erlend Loe

Artist/band: Coldplay

Serie: Friends

Film: Forrest Gump

Reisemål: København

Mat: Lasagne

Drikke: Kaffe

Trønder: Silje Landevåg - gründer som har turt å satse.