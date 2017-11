Venstre: – Et budsjett for framtiden

Statoil investerer for økt produksjon på Fram-feltet

Saken oppdateres.

Venstres leder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsperson Terje Breivik la mandag fram Venstres forslag til statsbudsjett for 2018.

– Vi legger ikke fram noe ultimatum, og har heller ikke fått noe ultimatum, så vi har håp om gode forhandlinger med regjeringen, sa Skei Grande etter at det alternative budsjettet var lagt fram.

Data i første klassse

Venstre vil blant annet avskaffe kontantstøtten, gi skattelettelser som først og fremst kommer de som tjener mellom 250.000 og 400.00 kroner til gode, innføre én times dataundervisning allerede fra 1. klasse og ta et krafttak for bedre integrering for flyktninger og innvandrere i Norge.

Partiets tradisjonelle kampsaker som miljø og bedre betingelser for gründere får også sitt, samt at partiet ønsker en storstilt digitalisering av det offentlige Norge og at også 1. til 3. klasse skal få dataundervisning.

– Det er viktig at også jenter lærer seg å kode, sa Trine Skei Grande. Hun mener at det er viktig at IKT-kunnskapene kommer inn allerede i første klasse.

Reduserer oljepengebruken

Forslaget innebærer flere innsparingstiltak og omprioriteringer. Blant annet tar partiet 1,3 milliarder kroner fra å kutte veiutbygginger og bompengereduksjon for å styrke kollektivtransport, jernbane samt sykkel- og gangveier.

Partiet vil også fjerne forslaget om en egen Tesla-avgift. De vil istedenfor styrke utbyggingen av ladestasjoner. Samtidig økes dieselavgiften med 60 øre.

Totalt foreslår partiet å omprioritere rundt 28,5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Omtrent 12 milliarder av disse midlene er innenfor skatter og avgifter.

Venstre reduserer i sitt budsjettforslag også oljepengebruken med rundt 530 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

