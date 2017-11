Avinor vil ha bevæpnet politi på flyplassene

Direktør i Arbeidstilsynet om dommen som frifinner daglig leder: «Et skudd for baugen for oss»

Saken oppdateres.

Det sier Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK.

- Gardermoen er selvfølgelig nøkkelen, men vi mener også at på de største flyplassene vi har, bør politiet være bevæpnet, sier han.

Falk-Petersen nevner Flesland i Bergen, Sola i Stavanger og Værnes i Trondheim som aktuelle.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sa onsdag at hun mener dagens trusselbilde krever et bevæpnet politi på grunn av mer jihadistisk terror.

- Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sa PST-sjefen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema.