SSB-sjefen i strupen på Finansdepartementet

I dag fløy to F-35 over Trondheim

Solberg om F35: – Viktig for å sikre luftrommet over Norge

Saken oppdateres.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Det hersker full forvirring om Meyers framtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Dette ble avvist av Meyer fredag formiddag. Under pressekonferansen antydet Meyer at hun ser for seg å lede byrået i tiden framover.

– De store endringene i SSB ligger foran oss. Det er da de aller største endringene vil komme. Vi har fulgt spillereglene i staten, sa hun.

Meyer hevder at hun allerede 31. oktober foreslo å sette det omstridte omorganiseringsarbeidet i statistikkbyrået i bero.

Hun er krass i sin kritikk av sin overordnede i Finansdepartementet, Siv Jensen.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Meyer hevder at stridens kjerne – omstillingsprosessen – har vært forankret i styret og departementet.

– SSB har blitt pålagt å modernisere og effektivisere. Vi har holdt departementet og styret løpende orientert. Og har fått støtte fra departementet om prinsippene helt fram til resultatet omplassering av forskere ble kjent for to uker, sa Meyer.

SSB-sjefen sier at Siv Jensen i et møte 30. oktober ba henne om å stille omstillingsprosessen i bero, og at hun dagen etter gikk med på dette. Men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette offentlig eller internt.

– 3. november sendte jeg et utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen. Jeg fikk heller ikke lov til å presentere dette internt og eksternt, sier hun.

Meyer mener dette innebærer at ledelsen i SSB i elleve dager i praksis ikke har kunnet utøve jobben sin.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, sier hun.

Ifølge Meyer fikk hun først avklaring på at omstillingen skulle settes i bero i et brev fra Finansdepartementet fredag formiddag.

Mange hadde ventet at Meyer skulle gå av etter et møte med finansminister Siv Jensen fredag morgen. Dette møtet ble avlyst da Meyer ønsket å ha med seg en advokat, noe finansministeren ikke aksepterte.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse, og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer på trappen utenfor finansdepartementet.

Departementet beskriver det planlagte møtet – som ble avlyst – som en del av dialogen mellom etat og departement.

– Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra departementet fredag.

Styret i SSB har kalt inn til et ekstraordinært møte fredag klokka 15. Dette møtet skal foregå over telefon. Styreleder Morten Reymert sier til Dagens Næringsliv at de skal gå gjennom situasjonen og diskutere oppdraget fra departementet.

– Det som har skjedd de siste ukene har vært uheldig for Statistisk sentralbyrå, det er det ingen tvil om. Det må tas grep for å sikre at SSB har den tilliten det trenger i samfunnet, sier han.

Reymert understreker at han og Meyer er ansatt av Finansdepartementet og at styret ikke er part i ansettelsesforholdet.

Finansdepartementet har kalt inn til et pressemøte fredag, men det er ikke klart når dette finner sted.

(©NTB)