Filmet sjokkerende nestenulykke: - Jeg ble helt skjelven

– Jeg så hva som kom til å skje. Alt skjedde veldig fort, men da jeg oppdaget barna som løp ut i veien føltes det som om tiden stanset opp litt. Jeg ble helt skjelven, sier Tor-Bjørn Kyrkjebø til Bergens Tidende.

Lastebilsjåføren fra Kyrkjebø ved Vadheim i Sogn og Fjordane beskriver nestenulykken han ble vitne til i Hallingdal i juni i år.

Han var på vei østover på riksvei 7 og hadde akkurat passert Gol da han ble liggende bak en buss. Da bussjåføren stanset for å slippe av skoleelever, løp flere av barna ut i bilveien bak bussen.

De så ikke at det kom en lastebil i motsatt retning.

Barn løp ut i veibanen

På dashbordet i lastebilen hadde Kyrkjebø et videokamera som filmet hele hendelsen.

I videoen kan man se at flere barn går av bussen og løper i alle retninger. To av dem løper rett ut i veien.

– Det var ikke mye jeg kunne gjøre, men sto på fløyten i et forsøk på å advare ungene. Jeg håpet at de ville stoppe opp. I tillegg blinket jeg med langlysene for å varsle trafikken som kom imot, sier Kyrkjebø.

I motsatt kjørefelt, skjult bak bussen, kommer det en annet lastebil. Ett av barna stanser opp, mens en gutt fortsetter å løpe ut i veien.

– Sjåføren reagerte raskt. Han sto på bremsene, sier Kyrkjebø.

Samtidig som lastebilsjåføren bremser, svinger gutten og løp bortover veien. Det er bare noen få centimeter fra katastrofe.

Skal snakke med bussjåføren

Kyrkjebø forteller at bussen kjørte forbi en busslomme, og heller slapp passasjerene av rundt 30 meter lenger fremme.

– Vi er fryktelig glad for at dette gikk bra, og at det ikke endte med en alvorlig ulykke, sier kommunikasjonssjef Dag Bones i Nettbuss, selskapet som kjører bussene på ruten.

erken han eller andre i selskapet har sett videoen før i dag, og kan derfor ikke si hvorfor sjåføren valgte å stanse ved en innkjørsel og ikke på en holdeplass.

– Over helgen vil vi gå gjennom hele hendelsen og snakke med sjåføren om dette, sier han.

Bones sier det kan være ulike grunner til at bussen stanset nettopp der.

– Noen steder er det langt mellom holdeplassene. Da hender det at foreldre eller skolen inngår avtaler med sjåføren om at barn blir sluppet av i nærheten av der de bor, i stedet for å gå av på et busstopp og spasere langs en trafikkert vei. Om det er tilfelle i denne saken, det vet jeg ikke, sier Bones.

– Viktig å lære opp både barn og sjåfører

– Du kjenner det godt i magen når du ser videoen. Heldigvis gikk dette bra, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Knut Olav Røssland Nestås.

Han sier videoen av nestenulykken viser hvor viktig det er å være påpasselig når man passerer en buss som har stanset.

– Hadde sjåføren av lastebilen sittet og grublet over noe annet, så hadde det skjedd en ulykke. Men han reagerte raskt, sier Nestås.

Han understreker at sjåfører har et særlig ansvar i områder hvor barn ferdes i trafikken. I trafikkreglene står det blant annet at sjåfører må holde tilstrekkelig liten fart eller stanse om de passerer barn i veibanen eller busser som har stanset.

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor strenge disse reglene er. Barn er uforutsigbare i trafikken, og det er voksne sitt ansvar at de er trygge, sier han.

Nestås mener videoen kan brukes til å gjøre sjåfører oppmerksomme på hva som kan skje når de ferdes på veiene, men at både foreldre og skolene må ta ansvar for å lære opp barna.

– Skoler som reiser på turer bør benytte de anledningene til å snakke med barna om hvordan de skal forlate bussen, sier han.

Bruker videoen i opplæring

Kyrkjebø som filmet hendelsen jobber i Transferd AS i Førde. Her har de allerede tatt videoen i bruk i forbindelse med opplæring.

– Vi viser den til sjåførene for å gjøre dem klar over at de hele tiden må ha fokus på veien. Denne videoen er en tankevekker, sier daglig leder Nils Huus i Transferd.

Nå har de delt videoen med flere i bransjen, slik at andre kan ta lærdom av den. Kyrkjebø har selv vist videoen til barnebarna sine.

– Det var det første jeg gjorde da jeg kom hjem. Jeg ville lære dem hvor viktig det er å se seg om for og ikke løpe rett ut i veien, sier han.

Han forteller at han tidligere har vært motstander av å kjøre med kamera i bilen. Men etter episoden i Hallingdal, har han det alltid på.

– Om det hadde skjedd en ulykke ville det vært et viktig bevis. Og siden det heldigvis gikk bra, så kan vi bruke den til å advare andre, sier han.