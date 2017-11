Radio- og TV-profil tar oppgjør med seksuell trakassering

Ny jobb for 66 år gamle Marvin

Lagde app etter at lillesøster opplevde en livskrise

Nedtur for Bendtner og Hareide etter dansk sjansesløseri

Hva har mørket egentlig å si for helsen?

«Gratulerer til helten vår! We love you, daddy!»

Utelukker ikke at Northug har gått på ny treningssmell

Mann dømt til ni måneders fengsel etter å ha bitt av deler av et øre

Ap styrker hærens budsjett for å sikre helikoptre

Utelukker ikke at Northug har gått på ny treningssmell

Saken oppdateres.

Aleksander Schau, kjent blant annet fra TV 2-programmet «FC Football», brukte lørdag Twitter til å komme med flere konkrete eksempler på overgrep og misbruk i flere bransjer, skriver VG. Han sier han ikke kan nevne navn:

– Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres.

I løpet av et par timer la Schau ut 24 meldinger der han kom inn på minst 11 konkrete episoder om misbruk og overgrep som han skal kjenne til. Noen av dem av svært alvorlig karakter.

1: Jeg bruker som oftest Twitter til fjas, fotball, retweets og formidling av eget arbeid. Det har jeg tenkt å fortsette med, men først tror jeg at jeg må snakke litt alvor. For det er noe som har gnagd meg og mange andre altfor lenge. Det er på tide å få det ut. — Aleksander Schau (@aleksanderschau) November 11, 2017

– Vi vet hvem dere er. Vi har snakket sammen. Vi vet hvem som har utført handlingene og vi vet fryktelig godt hvilke ledere og mellomledere som har skjøvet dette under teppet i alle disse årene. Nå er deres tid forhåpentligvis over. Vinteren er her, skriver Schau.

I en SMS til TV 2 sier han at «flesteparten av historiene kommer fra TV 2». Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i kanalen sier de har hatt slike tilfeller, men understreker at seksuell trakassering ikke aksepteres.

– Vårt ønske er at alle som har opplevd noe de mener bør varsles, gjør nettopp det, sier hun.

– Mitt håp er at disse kvinnene, mennene, jentene og guttene som har blitt utsatt for disse folkene samler seg og går i flokk. At dere tar opp kampen, skriver Schau i en av sine meldinger.