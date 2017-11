Politiet advarer: Tenåringer leier Airbnb-hus til fester

Saken oppdateres.

Nordahl trodde han leide ut huset til en ordinær overnatting for seks personer, men ble varslet av naboer om at det var full fest, skriver Fædrelandsvennen.

– Jeg ble utrolig sjokkert og tenkte først at dette ikke kunne stemme. Det virket veldig profesjonelt, for på utsiden sto det to dørvakter. Festdeltakerne hadde vippset penger på forhånd. Dette skal visst være en ny trend, sier Nordahl.

Stanset festen

Det var en 18-åring som gjorde bookingen gjennom Airbnb. En av naboene løp over og fikk stanset festen etter et par timer.

– Det var rundt 80 ungdommer til stede. Slik jeg har blitt fortalt i ettertid, skal de ha vært i alderen 13–18 år, sier Nordahl til avisen.

Festen har etterlatt tydelige spor i huset. Deler av sofaen er ødelagt, og flere steder har parketten fått dype hakk. I annonsen Nordahl la ut på nettstedet, står det tydelig at røyking og festing ikke er tillatt, og han kommer til å politianmelde saken.

Frykter bruk av narkotika

Fungerende leder i forebyggende enhet i Agder politidistrikt, Wenche Reme Mosvold, sier at de kjenner til lignende tilfeller.

– Det er klart vi er bekymret for slike fester, spesielt der det dreier seg om ungdom under 18 år. Vi er redd for at det skal være bruk av illegale rusmidler, sier hun.

Airbnb har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser om saken.