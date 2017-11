Mann dømt for å ha kjøpt 3,3 kilo metamfetamin i Bergen

46-åringen ble stoppet i en trafikkontroll i Fjøsangerveien i Bergen i april, ifølge Bygdanytt. Politiet fikk mistanke om ruskjøring og tenkte det kunne være narkotika i bilen.

Etter å ha funnet 60–70 gram metamfetamin i et etui i bilen, spurte politiet om han hadde narkotika hjemme. Ifølge dommen fortalte 46-åringen at han hadde to kilo metamfetamin i kjøleskapet.

Politiet ransaket leiligheten og fant 2,8 kilo metamfetamin og 67.950 kroner i kontanter. Mannen har erkjent å ha kjøpt 3,3 kilo metamfetamin, og at han i forkant av pågripelsen solgte rundt 500 gram.

46-åringen er dømt til fengsel i tre år og åtte måneder i Bergen tingrett. I tillegg beslaglegges pengene som politiet fant i leiligheten, ifølge Bygdanytt.

