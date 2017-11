Offer for trakassering ble siden oppsagt i TV 2

Her er trondhjemmernes dom over sjokolade-pepperkaker

– Jeg ble kontaktet av henne 26. januar i år og fikk sjokk da hun fortalte at hun var blitt erklært overflødig av ledelsen i TV 2. Jeg måtte spørre to ganger om det virkelig var sant, sier Rune Indrøy, tidligere kommunikasjonsdirektør i kanalen, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen hadde nemlig tidligere varslet om at en mannlig sportsprofil hadde kneppet opp buksen sin og forsøkt å presse hennes hode ned mot underlivet hans. Det fikk ingen umiddelbare konsekvenser for mannen som ble værende i kanalen mens hun også jobbet der.

BT har vært i kontakt med kvinnen om saken siden onsdag formiddag. Hun ønsker ikke kommentere saken. Det var VG som publiserte saken først lørdag.

– Min første tanke

Sportssjef Vegard Jansen Hagen har denne uken beklaget at han ikke tok affære.

Kvinnen kontaktet siden kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 og fortalte hva som hadde skjedd. Indrøy har opplyst at han skrev en rapport om samtalen og varslet ledelsen om at tiltak måtte iverksettes. Mannen måtte så gå fra TV 2.

Rune Indrøy sluttet i TV 2 i 2015, men ble igjen kontaktet av kvinnen i januar i år. Da hun fortalte at TV 2 ville si henne opp i forbindelse med nedbemanningsrunden, reagerte han sterkt med tanke på det hun hadde opplevd på arbeidsplassen noen år tidligere

– Min første tanke var at dette var en hevnaksjon fra ledelsen på Sporten. Min neste tanke var at TV 2-sjef Olav Sandnes umulig kunne kjenne til forhistorien, de grove sexovergrepene og sportsledelsens håndtering, sier Rune Indrøy til BT.

Han forteller at han dagen, 27. januar 2017, sendte en tekstmelding til TV 2-sjef Olav Sandnes

På vei mot rettssak

«Hei Olav. Har du 3 ledige minutter til en telefonprat i dag? Har bare noe jeg vil informere deg om angående en kvinnelig medarbeider i TV 2 som ikke er innplassert hos dere. Rune».

Ifølge Indrøy fortalte han kort om forhistorien og at ledelsen kanskje burde revurdere om det var riktig at hun var en av dem som måtte gå.

– Jeg hørte ikke noe mer, sier Indrøy, som opplyser at han 5. april i år ble oppringt av TV 2-medarbeiderens advokat.

– Han spurte om jeg kunne vitne i en arbeidsrettssak, og jeg svarte ja. Jeg sendte en SMS til Olav Sandnes og skrev at jeg trolig ville bli stevnet som vitne i retten. Sandnes svarte: «Takk for at du orienterte oss, Rune. Jeg sender videre til de som håndterer dette. Hilsen Olav». Jeg hørte aldri noe mer fra TV 2, men fikk siden høre at kanalen hadde lagt penger på bordet for å få til en anstendig sluttavtale, sier Indrøy.

Kommenterer ikke

TV 2-sjef Olav Sandnes ønsker ikke å opplyse når han ble kjent med saken som Rune Indrøy refererer til.

– Av hensyn til både personene som er involvert og ikke minst arbeidslivets lover og regler, så kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker, sier han til BT.

– Hva gjorde du med denne saken?

– Jeg kommenterer ikke enkeltsaker, og nå kommer jeg ikke til å svare på flere spørsmål om det.

– Før min tid

Etter å ha fått sitatene til sitatsjekk sendte Sandnes over tilleggsopplysninger på e-post som han ba om å få legge til:

«På generelt grunnlag kan jeg si at i min tid som TV 2-sjef har jeg i enkelte sammenhenger fått informasjon om historiske saker. I disse tilfellene har det vært snakk om saker som allerede har vært håndtert og avsluttet i forholdet mellom TV 2 som arbeidsgiver og de involverte medarbeiderne før jeg startet i 2015.»

Da han tirsdag fikk spørsmål fra VG om hva han tenkte om ledelsens håndtering, svarte han dette:

– Dette var før min tid i TV 2, men slik jeg nå har fått dette beskrevet, er det ingen tvil om at ledelsen i en av disse sakene ikke reagerte tydelig og hurtig nok. Det har de involverte også tatt selvkritikk på og beklaget.

– Ikke hatt tiltro til ledelsen

Klubbleder i TV 2, Henrikke Helland, vil ikke kommentere den aktuelle saken, men hun er veldig klar på at varslingsrutinene i kanalen ikke har vært gode nok.

– Folk har ikke hatt tiltro til at de ville bli tatt på alvor av ledelsen. Derfor har vi lenge jobbet med å få på plass gode nok varslingsrutiner, noen som generelt har vært en mangelvare i mediebransjen. Nå føler jeg at varslene blir tatt på alvor. Ansatte i TV 2 blir også oppfordret om å varsle hvis de opplevd konkrete episoder, sier Helland.