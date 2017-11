Solberg varsler tøffe prioriteringer

Her må alle barnehageansatte gå til sangpedagog

Å være åpen om problemene i samfunnet og ikke legge skjul på at løsningene er krevende, er nødvendig for å sikre velgernes tillit, mener statsministeren.

– I Norge har vi som politiske partier og folkevalgte høyere tillit enn i mange andre land. Det er et godt grunnlag, men det vil bare bestå hvis vi oppleves å ta tak i de viktigste utfordringene, sa statsminister og partileder Erna Solberg i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

Mange steder i verden er det en tillitskrise mellom velgere og etablerte politikere. Det har åpnet opp for strømninger som radikalt har endret det politiske landskapet, ifølge statsministeren. Hun mener dette kan skje i Norge også.

– Vi fikk fornyet tillit. Det var ingen selvfølge, sa Solberg om høstens valgseier.

For å ivareta tilliten mellom politikere og velgere må regjeringen være åpen om samfunnets problemer, mener hun.

– Vi må også være åpne om at løsningene kan være krevende, sa Solberg.

Talen kretset rundt begrepet som regjeringen lanserte i trontalen, om et bærekraftig velferdssamfunn. Solberg tilkjennega blant annet en uro for voksende utgifter til Folketrygden.

– Da den ble innført av en borgerlig regjering i 1967, utgjorde Folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 50 år senere utgjør Folketrygden 16 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Framover kommer det ikke til å være bærekraftig om Folketrygden fortsetter å vokse like mye, sa