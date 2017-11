Siktet for drapsforsøk med øks: Varetektsfengslet i fire uker

Frp risikerer at Hagen får motkandidat til Nobelkomiteen

Saken oppdateres.

Et klart flertall av de parlamentariske lederne på Stortinget ba etter sitt møte mandag Frp om å finne en ny kandidat.

– Det vi må forholde oss til, er at det kan oppstå en situasjon i Stortinget hvor Carl I. Hagen, som vårt medlem, ikke får flertall, fordi det fremsettes en motkandidat, erkjenner Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Vi vet ikke foreløpig om den situasjonen oppstår, men satt på spissen kan det oppstå. Det må vi diskutere litt gjennom, sier han.

Høyre sluttet ikke opp om anmodningen fra Ap, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre, men godtok likevel at Frp nå blir bedt om å se på saken på nytt.

Omstridt

Det er Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som har tatt initiativ til prosessen som nå pågår om Frps nobelnominasjon. Mandag viste han til at det er enighet om at Frp har en plass i Nobelkomiteen, og at det er opp til partiet selv å finne en kandidat.

– Men de bør søke å finne en annen løsning som ikke har bindinger til Stortinget, sier Støre.

Frps beslutning om å nominere Hagen har møtt hard kritikk fordi den tidligere partilederen er vararepresentant til Stortinget.

KrF-leder Knut Arild Hareide presiserer at saken ikke dreier seg om Hagens person.

– Vi har gitt en oppfordring til Frps stortingsgruppe om å ta en ny vurdering. I det ligger ingen spørsmål om Hagens person, men at han akkurat nå er første vara til Stortinget, sier han.

Ny runde

Samtidig er det ingen tvil om at Frp-nestoren er omstridt. Nobelkomiteens tidligere sekretær gjennom 25 år, Geir Lundestad, mener det er helt åpenbart at Hagen ikke egner seg i komiteen.

Frp skal nå gå en ny runde med saken i sin stortingsgruppe og sine organer. Limi avviser at partiet allerede har sondert muligheten for å fremme andre kandidater.

– Det var flere kandidater som ble fremstilt i gruppa, men vi har ikke diskutert noen nå etterpå, sier han.

Limi viser til Frps gruppestyremøte tirsdag og gruppemøtet onsdag for videre behandling av saken. Han sier også at partiet har god tid, siden spørsmålet ikke må avklares før om én måned.

Til Dagbladet sier Hagen at han ikke ønsker å kommentere Nobel-saken før etter at Stortinget har fattet sin endelige avgjørelse.

«Nei-dronning» inn i komiteen

Mandag ble det også kjent at Sp har oppnevnt Anne Enger til Nobelkomiteen. Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad beskriver den tidligere partilederen som en god kandidat med et godt skjønn og riktig bakgrunn.

– Hun har bred erfaring, ikke minst fra utenrikskomiteen og Stortinget. Hun har ikke vært aktiv i Sp på 17 år og er derfor godt unna all problematikk rundt aktive verv, sier hun.

Enger skal etter planen ta plass som første varamedlem og deretter rykke inn som fast representant om to år, ifølge Dagbladet, som først omtalte saken.

– Jeg er veldig glad for tilliten og går til det ærefulle vervet med ydmykhet, sier hun til avisen.

Enger ble i mediene titulert som «nei-dronningen» for sin kamp mot norsk EU-medlemskap i forkant av folkeavstemningen i 1994. Hun var leder av Senterpartiet i årene 1991–1999.