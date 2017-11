Usikkert når kong Harald blir skrevet ut

Saken oppdateres.

Kongehuset opplyste på sine nettsider søndag at kongen er innlagt på Rikshospitalet i Oslo grunnet en infeksjon. De ville ikke si noe om hvilken infeksjon han har pådratt seg.

På spørsmål om kongens tilstand mandag, henviser kongehusets assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til gårsdagens kommentar om at tilstanden er tilfredsstillende, og at kongen er i bedring.

Mandag er kongens programposter avlyst. Han skulle opprinnelig ha møtt representanter for Nasjonalt åndelig råd for bahaier i Norge og lederen av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen. Ifølge VG skulle han også møte sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, og sjefen for Hærens våpenskole, brigader Jon Morten Mangersnes.

Gjeruldsen opplyser til NTB at det foreløpig kun er mandagens program som er avlyst. Neste post på kong Haralds program er audiens med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) torsdag, samt statsråd og audiens med statsminister Erna Solberg (H) fredag.

Gjeruldsen ønsker ikke å svare på når kongen vil bli skrevet ut fra sykehuset.