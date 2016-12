Nytt dødsfall i Gjemnes

Saken oppdateres.

Mannen ble meldt savnet av pårørende i ettermiddag, og nødetatene og hjelpemannskaper startet leting.

Klokken 19 meldte politiet på Twitter at mannen var funnet druknet i en elv ved Torvikbukta i Gjemnes kommune.

Politiet tror ikke at dødsfallet har noen sammenheng med 78-åringen som ble funnet død i det samme området på 1. juledag.

- Dagens dødsfall virker å være en ulykke, sier Kjell Biesmann, operasjonsleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, til Adresseavisen.

Mistenkelig

1. juledag ble en 78-åring funnet død i en kum ved fylkesvei 666, mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt. Dette dødsfallet blir etterforsket som mistenkelig.

– Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt ikke avklart, til tross for at det er foretatt en obduksjon, og vi har tatt etterforskningsskritt. Vi kan ikke utelukke at det har skjedd noe kriminelt. Derfor ønsker vi nå tilbakemelding fra dem som har vært i området, for eksempel om de har kjørt langs veien, i det aktuelle tidsrommet, sa politifullmektig Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tidligere i dag.