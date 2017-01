Saken oppdateres.

En polsk statsborger i 40-årene er kjørt til Kristiansund sykehus etter at han skadet seg etter fjelltur. Det var rett etter klokken 17.00 søndag ettermiddag at politiet i Møre og Romsdal meldte at politi, ambulanse og Røde kors hjalp en person ned fra fjellet.

Skadeomfanget er ukjent.