Saken oppdateres.

Politi, ambulanse og Røde kors bistår pasient som har skadet seg under fjelltur ved Trolltinden. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter klokken 17.09. Like etter melder politiet at pasienten er brakt ned, og blir behandlet av ambulansepersonell.

Skadeomfanget er ukjent.