Mann fengslet for voldtekt av barn i egen familien

Saken oppdateres.

Mannen, som er i tjueårene, ble pågrepet et sted i Møre og Romsdal onsdag og i fremstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett torsdag, melder Tv2 .

– Vedkommende er siktet for å ha voldtatt et barn under 14 år, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til tv-kanalen.

Mannen skal ha innrømmet alt han er siktet for, ifølge fengslingskjennelsen.

Lastet ned overgrepsbilder

Det skal dreie seg om et mindreårig barn i egen familien som er blitt utsatt for overgrep, ifølge fengslingskjennelsen.

– Mannen er også siktet for nedlasting av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn samt aktivitet på nettsider med pedofilt innhold, opplyser Ulstein til Tv2.

Slo til etter målrettet etterforskning

Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at pågripelsen skjedde som en følge av deres etterforskning av et nettverk som laster ned og distribuerer bilder og video av barn i seksuell sammenheng. Etterforskningen skal ha startet som en følge av tips politiet mottok, skriver politiet i en pressemelding. Mannen skal blant annet ha chattet om seksuelle overgrep mot barn, skriver politiet.

Gjennom etterforskningen avslørte politiet så mannens identitet, skriver Driva.no .

Det skal blant annet være tatt beslag i datautstyr og harddisker, men politiadvokat Ulstein ønsker ikke å si mer om omfanget av beslaget.