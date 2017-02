Død person funnet i fjellet

Saken oppdateres.

Politiet i Møre og Romsdal meldte klokken 14.15 fredag ettermiddag at en livløs person er funnet i et fjellområde ved Åndalsnes. En time senere bekrefter politiet at en død person er hentet ut fra området.

Rauma; personen tatt ut og bekreftet omkommet. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) February 10, 2017

Det har siden natt til fredag pågått en leteaksjon etter en 23 år gammel spansk mann i området. Politiet antar at det er den savnede mannen som er funnet. Helikopter, mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og politiet har deltatt i søket, skriver Tidens krav .

Fredag formiddag opplyste politiet at sykkelen til spanjolen var funnet i leteområdet i Grytten, og at det var spor etter mannen videre oppover i fjellet.