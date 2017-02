Væpnet aksjon i Sunndal

Saken oppdateres.

- Vi har bevæpnet politi som er på vei til Sunndal akkurat nå. Vi har fått inn melding om at det er en truende person med kniv i en bolig der det oppholder seg flere mennesker i et bofelleskap, opplyste operasjonsleder Siri Engdal til Tidens Krav like etter at de hadde fått meldingen.

Ved 17-tiden meldte politiet at de hadde kontroll på den truende personen. Ingen personer skal være skadet.