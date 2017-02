Fylkesordfører liker ikke at nordmøringer vil bli trøndere

Saken oppdateres.

– Det sier seg selv at dette har jeg veldig lite sans for. Jeg slutter meg til vedtaket i fylkestinget om at vi ønsker Møre og Romsdal som et eget fylke i regionreformen, sier Aasen til NRK .

Ifølge kanalen avgjorde kommunestyret i Aure torsdag at de vil bli med på en felles utredning sammen med kommunene Smøla, Kristiansund, Halsa og Surnadal.

– Det er flere årsaker. Spesielt i Kristiansund er den betente sykehussaken en del av bakteppet. For oss andre ser vi at dette ikke er det viktigste. Vi kan også oppnå mye av det vi har behov for innen næringsutvikling, samferdsel og det kan være andre områder, sier ordfører i Aure, Ingunn Oldervik Golmen (Sp).

Aasen sier derimot at han tviler på at de fem kommunene på Nordmøre vil oppnå så mye om de blir en del av Trøndelag.

– Jeg synes ikke det og jeg synes det er merkelig om det skal være så mye å hente på samferdselssektoren,