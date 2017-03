Drepte kjæresten på asylmottak - dømt til 18 års fengsel

Saken oppdateres.

Den 17 år gamle asylsøkeren Frutuna Kidane Tsegay ble knivstukket 36 ganger over hele kroppen ved asylsøkermottaket i Sunndal av sin ekskjæreste. Nordmøre tingrett dømte mannen til 18 års fengsel torsdag. Han ble også dømt til å betale 200.000 kroner til Frutuna Tsegays mor i oppreisningserstatning.

Ikke psykotisk

Tingretten er dermed enige med aktor Ingvild Thorn-Nordheims om at drapet var overlagt. Forsvarer Jørgen Riple mente at mannen skulle dømmes for forsettlig drap, og ba om 12 år.

Den 19 år gammel mannen, opprinnelig fra Eritrea, men bosatt i Stavanger, erkjente seg skyldig etter tiltalen da rettssaken startet mandag. Tiltalte har vært gjennom en judisiell observasjon, og rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige, spesialist i psykiatri Per Børre Husebø og overlege/spesialist i psykiatri John Olav Roaldset har i sin vurdering for retten konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet.

Psykiatrisk sakkyndige skriver i sin erklæring at tiltalte dro fra Stavanger til Sunndalsøra vel vitende at Tsegay ville avslutte forholdet og betale tilbake pengene hun hadde fått til flukten fra Eritrea til Europa.

Døde etter kort tid

Det var ved halv ni-tiden om kvelden den 19. november 2015 drapet skjedde ved Sunndal asylsøkermottak. Tiltalte hadde samme dag kommet fra sitt bosted i Stavanger.

- Tsegay sa i samtalen med tiltalte at forholdet deres var slutt. Med ett reiste Tsegay og tiltalte seg. Tiltalte tok frem kniven og stakk den i kroppen til Tsegay. Tsegay falt i gulvet. Tiltalte veivet med kniven. Et vitne løp til og tok tak i knivbladet med sin venstre hånd. Tiltalte dro til seg kniven. Vitnet fikk ett dypt kutt i tommelen. De andre i rommet løp ut. Utenfor ropte de på hjelp, heter det i dommen.

På beboelsesrommet stakk tiltalte Tsegay gjentatte ganger med kniven. Mannen stakk Tsegay hele 36 ganger med kniv forskjellige steder på kroppen. Nødetatene kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde og Tsegay døde etter kort tid som følge av skadene hun ble påført.

- Forberedt handling

Tiltalte forberedte handlingen, mener tingretten. Han reiste kun med håndbagasje fra Stavanger til Værnes og han kunne ikke bringe med seg kniv på flyet. Han kjøpte kniven som han ville benytte ved drapet i Trondheim. På Sunndalsøra la han fra seg sekken ved stien like ved asylmottaket. Han tok med seg kniven inn på asylmottaket. Han skjulte kniven ved å plassere den innenfor bukselinningen.

- At drapet ble foretatt etter slik overveid beslutning og etter forberedelser tillegges vekt i skjerpende retning. Tiltaltes subjektive skyld var stor, mener retten.