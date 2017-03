Rasområdet ryddes i høyt tempo

Saken oppdateres.

Arbeidet går raskt og effektivt unna. Natt til mandag jobbet mannskaper med å bygge en provisorisk vei opp til steinblokka på 30 kubikk, som hang 15-20 meter opp i fjellsiden. Mandag formiddag kakket gravemaskinen bare så vidt på den - og den falt ned, knuste seg delvis opp i mindre deler, før den dro over veibanen og knuste autovernet. Fjellet er svært oppsprukket og porøst, og mannskapene må forholde seg til strenge sikkerhetstiltak.

Her kan du se videoen som Julian (13) filmet av raset i Gråura da han og familien var på vei hjem til Oppdal lørdag kveld

Usikkert når veien åpner

Etter at steinblokka var fjernet kunne flere folk og maskiner settes inn i arbeidet. Nå hakkes store steinblokker opp og fjernes fra rasområdet. Senere på mandag vil en geolog vurdere rasstedet. Det er fortsatt usikkert når veien vil bli åpnet. Mest trolig vil det fortsatt ta noen dager.

- Det var godt å få pigga ned den store steinblokka vi var bekymret for. Vi får se hvor kjapt og effektivt det videre arbeidet går og hvor mye vi må sikre før vi kan åpne veien igjen, men vi føler vi er godt i rute, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen til Adresseavisen.

- Vi skal hakke bort de store steinblokkene, fjerne steinmassene og renske fjellsiden. Deretter vil fjellsiden bli boltet, og muligens sikres på annet vis, slik at alt er trygt og sikkert før vi åpner igjen. Det kan jo dukke opp andre overraskelser etter hvert som vi kommer oss inn i raset, sier Bye.

Veitrafikksentralen har varslet at veien vil bli stengt i flere dager. Det er umulig å si når den kan åpnes igjen.

Steinsprang

Gråura er utsatt for steinsprang, stein- og jordskred samt snøskred. Natt til mandag kom en stein på vel tre kubikk ned på veien like ved Stekeren på oppdalssida i Gråura. Veien var stengt på stedet, selv om enkelte utenlandske trailersjåfører åpenbart ikke forsto skiltene om at veien er stengt og kjørte inn i området hvor veien er blokkert.

- Vi må ta en runde på alle de kjente punktene hvor det går steinsprang før vi åpner igjen, sier Bye, som understreker at en større undersøkelse av området er i gang.

Det var også planlagt å rassikre stedet hvor raset kom til sommeren. Driftsoperatør og entreprenør på veien stengte veien etter første melding om steinsprang i bunnen av Gråura. Vel en times tid senere raste 200 kubikk ut og over veien.