Kjørte i 93 kilometer i timen i 60-sone

Saken oppdateres.

UP hadde lørdag en trafikk-kontroll i Gjemnes på Nordmøre. Kontrollen ble utført i 60-sone på veien ned fra Fursetfjellet mot Batnfjordsøra, i retning fra Molde.

Etter nedoverbakke

- Kontrollen ble utført etter at bilistene kommer ned fra Fursetfjellet der det er 80-sone og rett inn i 60-sone, forteller operasjonsleder Aron Tonning hos politiet på Nordmøre og i Romsdal. Han sier det er en plass der UP bruker å stå.

Mister førerkortet

Bilisten som ble tatt for å kjøre i 93 kilometer i timen i 60-sone, blir anmeldt og mister førerkortet. De 15 andre som ble tatt for å kjøre for fort, slipper unna med forenklet forelegg. I tillegg fikk en bilfører forenkla forelegg for mobilbruk, skriver politiet på Twitter