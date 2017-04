Kvinne døde etter fall i Øksendal

Saken oppdateres.

Det bekrefter politiet i Nordmøre og Romsdal kl. 20.15. Pårørende er varslet.

Politiet i Nordmøre og Romsdal fikk melding om fallulykken like etter klokken 16. Et Sea King-helikopter og alpin redningsgruppe fra Røde Kors ble satt inn i søket i fjellet Litlskjorta som ligger i grenseområdet mellom Sunndal og Nesset, noe sør for selve Skjorta. Fjellet er rundt 1500 meter høyt.

Ulykken skal ha skjedd i området Kvanndalen, der fire mennesker mistet livet i en rasulykke for noen år siden . Området er et populært turterreng.

Snøskavl løsnet

Ifølge politiets innsatsleder Espen Bakk er det en kvinne i 20-årene fra Romsdal som nå er omkommet. Hun var i følge med en mann da ulykken skjedde. De skal ha vært på vei opp mot toppen på ski.

Ifølge Bakk skal kvinnen ha kommet for langt ut på kanten av en skrent, slik at snøskavlen hun sto på løsnet. Det er bratt i området. Kvinnen ble hentet ut av området i 19-tiden.

Mannen ble med Sea King-helikopteret ned og blir nå tatt hånd om.