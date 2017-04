Væpnet aksjon ved Molde kino

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for at politiet bevæpnet seg og gikk til aksjon er mistenkelig atferd hos mannen som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Ole Wulvik i en pressemelding sent torsdag kveld.

«Personen hensatte en ryggsekk i kinolokalet og var iført en skuddsikker vest. Ransaking av person og sekk avstedkom ingen funn av våpen eller andre farlige gjenstander», skriver operasjonslederen om aksjonen som ble gjennomført ved 21.30-tiden.

Wulvik sier politiet har forståelse for at hendelsen kan virke dramatisk for dem som opplevde den. Den pågrepne mannen er kjent av politiet fra før. Han skal avhøres fredag.

– Det vil bli gitt mer informasjon om saken fredag morgen, sier operasjonsleder Wulvik til NTB. Noe motiv for mannens atferd er foreløpig ikke kjent.