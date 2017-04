Gaupa drepte rådyr rett utenfor Edgars husvegg

Saken oppdateres.

Edgar Dromnes og familien har i det siste året ofte hatt besøk av en rådyrfamilie ved hjemmet på Rindalsskogen. I påska tok hyggen en uventet vending.

- Det var om morgenen at jeg hørte noe leven inne i hagen. Det var en lyd jeg ikke skjønte så mye av - det var et uvant brøl, forteller Dromnes til Adresseavisen.

Så en skygge

Like før hadde han sett rådyrbukken spise gress utenfor vinduet.

- Jeg var ute etterpå, og da fikk jeg se en skygge oppover skogen. Det var gaupa som stakk av, forteller Dromnes. Men det skjønte han først i ettertid.

Litt senere skulle sønnen til Dromnes lufte hunden, som straks reagerte på noe utenfor huset.

- Der lå rådyrbukken, drept og delvis nedgravd av gaupa. Hun hadde hatt over gress, granbar og litt forskjellig, sier han.

Forsynte seg igjen

Familien satte straks opp et viltkamera for å dokumentere gaupas bevegelser. Allerede samme kveld var gaupa tilbake og forsynte seg igjen, rett utenfor vinduet.

Edgar Dromnes synes det var en opplevelse å se det sky rovdyret på nært hold, men også at det er leit at rådyrfamilien som de har blitt glade i, ble offer for gaupa.

- Det var først 24. april at de kom tilbake. De var sky og forsiktige da, sier Dromnes til Adresseavisen.

Familien mistenker at det kan være en gaupefamilie i området, og at den kan ha tatt sau i sommer.

- Siden gaupa i Rindal ser ut til å være et ungdyr er det ikke sikkert at den har vært fotografert tidligere. Denne gaupa kan være fra ei familiegruppe som ikke er kjent. Men den kan også ha kommet fra for eksempel Hemne eller Orkdal, sier Øyvind Holte til Trollheimsporten. Han er med på å kartlegge gaupeaktivitet i Surnadal og nærliggende kommuner.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) kartlegger nå gaupeaktivitet på Nordmøre.

