- Det var ekstrem skredfare. Det kunne gått galt

En mann i 50-årene ble moderat skadd og ble operert ved Ålesund sjukehus etter å ha blitt gravd frem av et snøskredsom gikk vest for fjellet Tunga i Sunndal. To kvinner ble også gravd frem, men viste seg å være uskadd. De var i et turfølge på seks vante fjellfolk.

Politiet fikk melding om skredet i 11-tida lørdag formiddag. Skredet gikk fra fjellet Hesten, som er i retning det populære turmålet Kongens krone, som ligger i Trollheimen. Skredet er cirka 300-400 meter bredt, og det er utløst vest for fjellet Tunga, meldte politiet på Twitter.

Lå under snøen

Rolf Hunnes er fra Ålvundeid som ligger like i nærheten, og han var på tur med sine to hunder i Innerdalen da han skjønte at et skred hadde inntruffet.

- Jeg hadde god utsikt til skredområdet, og så at helikopteret kom og hentet ut folkene, sier han til Adresseavisen.

Fire av de seks i turfølget er fra Sunndal, mens de to andre er fra Trøndelag. De tre som ble tatt av skredet ble gravd frem etter 10 til 15 minutter.

Norske redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp rykket ut til området, og det sto tilfeldigvis et luftambulansehelikopter på Sunndalsøra, som kom raskt til og fikk hentet og fraktet ut den skadde mannen. De to andre som ble tatt, ble fraktet ut med et Sea King-helikopter.

- Var nok heldige

Hunnes forteller at det var svært mange som var på vei mot Kongens krone, og han anslår at det var bortimot 100 personer.

- Jeg så at politiet anmodet turgåere om å ikke dra opp til Kongen via Nerdalen, Grasdalen og baksida av Tunga. Det er en stor isbre på denne strekningen, og skredet startet fra denne isbreen, forklarer Hunnes.

Han forteller at skredet gikk helt ned til Grasdalen.

- Jeg tenkte at dette kunne gått skikkelig galt. Jeg hadde med kikkert og så at det sto folk ved skredet. De var nok heldige og ble tatt i utkanten av skredet, sier han.

Hunnes er godt kjent i området og forteller at det i helga er ekstrem skredfare.

- Det er nesten rart at så mange ville gå topptur der nå, sier han.

