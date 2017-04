Tre personer tatt av skred i Sunndal

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om skredet ved 11-tiden lørdag. Skredet gikk fra fjellet Hesten, som er i retning det populære turmålet Kongens krone, som ligger i Trollheimen. Skredet er ca. 300-400 meter bredt, og det er utløst vest for fjellet Tunga, melder politiet på Twitter.

Reddet av turfølget

Tre personer, en mann og to kvinner, ble tatt av skredet. De var i et turfølge på seks personer. Fire av dem er fra Sunndal, de to andre er trøndere. Alle er i 50-årene, og skal være vante fjellfolk. De tre ble funnet og tatt ut av skredet. Kvinnene skal være uskadet, men mannen er fløyet til sykehuset i Ålesund.

- Takket være rask og dyktig håndtering av de andre i turfølget samt et annet turfølge ble de tre gravd fram. De skal alle ha ligget under snøen, men ble gravd fram etter 10-15 minutter. Takket være rask og god håndtering, og en god slump flaks, ser dette ut til å ha gått bra, sier politiets operasjonsleder Tove Anita Asp til Adresseavisen.

- Han skal ikke være livstruende skadet, men jeg har ikke flere opplysninger ut over det.

Frykter flere skred

Norske redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp rykket ut til området, og det sto tilfeldigvis et luftambulansehelikopter på Sunndalsøra, som kom raskt til og fikk hentet og fraktet ut den skadde mannen. De to andre som ble tatt, ble fraktet ut med et Sea King redningshelikopter.

Sunndal: Kl. 1100 meldt om snøskred fra Hesten retn. Kongenskrone. 3 personer tatt av skredet. Alle tre gravd ut, to personer uskadd. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) April 29, 2017

Politiet frykter at det kan gå flere skred i området, og flere turfølger skal nå være på vei ned etter å ha blitt advart om den store snøskredfaren, skirver tk.no.

- Vi oppfordrer folk om å snu, her er det snakk om å bruke sunn fornuft, sier Asp, som ikke vet hvor mye folk som er i området. Men det er grunn til å tro at det er mange som benytter den skyfrie lørdagen til toppturer.