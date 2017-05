Mange dyr falt ned da fjøsgulvet kollapset

Saken oppdateres.

Mannskap fra Sunndal og Surnadal brannvesen er ute på et oppdrag hvor i 20-25 dyr har ramlet ned i fraukjelleren etter at fjøsgulvet kollapset.

Gården det gjelder befinner seg i Ålvundfjord i Sunndal.

Halvparten falt ned

Ifølge bonde Per Aasprong, som er en av samdriftseierne av fjøset, kollapset gulvet, med dyra etter. Aasprong sier til Adresseavisen at det var 50 dyr i fjøset, hvorav rundt halvparten falt ned i fraukjelleren.

- Ifølge våre folk på stedet, er det åpnet en lem på siden av fjøset der de henter ut dyrene, forteller operatør Paul Ola Vestre ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Brannmannskapene spyler også vann inn i fraukjelleren for å tynne ut materien og gjøre det lettere å få ut dyrene.

Én død okse

- Siste rapport sier at 16 dyr er ute, mens vi tror at det fortsatt befinner seg seks dyr i kjelleren. Utfordringen er at disse dyra befinner seg bak et tykt bjelkelag og er vanskelige å nå, opplyser Vestre.

Tilstanden til dyrene er ikke kjent i detalj.

- Brannbefal på stedet sier at én okse er død, mens resten foreløpig ser ut til å være i god behold, sier Vestre.

Naboer bistår brannvesenet i redningen.