Bevæpnet politi pågrep to menn på Sunndal

Saken oppdateres.

Klokken 21.56 fikk politiet melding om en ordensforstyrrelse på Sunndal. Bevæpnet politiet har pågrepet to personer etter observasjon av et våpen, meldte politiet i Møre og Romsdal på Twitter en liten time senere.

- En mann ble observert med et våpen. Vi rykket ut, og pågrep to personer som hadde dratt fra stedet i bil, sier operasjonsleder Aron Tonning i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet vil, av etterforskningsmessige hensyn, ikke si hva slags våpen det skal dreie seg om. Operasjonsleder forteller at det er har vært en konfrontasjon mellom to menn.

- Fornærmede er på sin adresse og blir avhørt av politiet i skrivende stund, sier Tonning i 23-tiden.

De to pågrepne er en mann i 30-årene fra Sunndal og en mann i 20-årene fra Sunndalsøra. Den ene av de to er kjent for politiet fra før av.