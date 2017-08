Solberg varsler penger til nytt Molde-sykehus på neste statsbudsjett

Saken oppdateres.

– Det vil bli bevilget penger over statsbudsjettet for 2018 til bygging av nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune, slik at spaden kan stikkes i jorda neste år, sier Solberg til NTB.

Striden om nytt sykehus i Møre og Romsdal har pågått i flere år. Etter at helseminister Bent Høie (H) i desember 2014 besluttet at det nye sykehuset skal bygges i Molde, gikk Kristiansund kommune til sak mot staten. Dommen fra Frostating lagmannsrett er ventet å komme mandag 14. august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.

LES OGSÅ: Overskudd ved St. Olav bidrar til sykehus til Molde

– Lovlig vedtak

Statsministeren avviser at tidspunktet for nyheten om penger er et forsøk på å påvirke utfallet av striden som går for rettsapparatet.

– Tvert om er det vel heller slik at man her forsøker å bruke rettssystemet til å utsette et lovlig fattet politisk vedtak. Nå fortjener hele regionen at man kommer videre i en sak som har vært vanskelig i over ti år. Planleggingen må uansett gå sin gang. Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sier Erna Solberg til NTB.

LES KRONIKKEN: Helse Midt-Norge synker dypere i hengemyra

3,5 milliarder kroner

Total låneramme fram til 2022 er litt over 3,5 milliarder kroner. Hvor mye penger som kommer på neste års statsbudsjett er ennå ikke klart.

– Hvor mye som vil fases inn hvert av byggeårene, avhenger av hvor raskt man klarer å sette i gang, og hvordan de ulike byggefasene vil være. Uansett får de nå tilsagn for å sette i gang, sier Solberg.

Hun legger til at detaljplanlegging gjenstår, og at det vil bli et poliklinisk tilbud med akuttmottak og operasjonsstue i Kristiansund.

LES OGSÅ: Slik blir akuttsjukehuset på Hjelset