RBK-supporter fikk ufrivillig langt opphold i Ålesund

Først ble RBK-supporteren vitne til at RBK tapte mot Aafk på Color Line stadion, men nedturen skulle ikke stoppe der. Mannen satte seg på flybussen ut mot Ålesund lufthavn Vigra etter kampen, men hadde gått på do underveis. Trolig hadde han ikke merket at flybussen var fremme, og sovnet etter å ha returnert til setet sitt.

Meldte mannen savnet

Dermed ble han med tilbake til Ålesund, skriver Sunnmørsposten.

– Kamerater tok kontakt med politiet og meldte ham savnet da de ikke fant ham på veg om bord i flyet, forteller operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Mannen tok etter hvert kontakt med politiet selv og fortalte at han var innelåst i flybussen.

– Han har sovnet og blitt sittende i bussen da den ble parkert i garasjen i Ålesund, forteller Reite.

Ekstra hotellnatt

Mannen skal ha vært beruset, men ifølge kameratene skal han ha vært i stand til å ta vare på seg selv. Han endte dermed ikke opp i drukkenskapsarrest.

RBK-supporteren måtte dermed tilbringe nok en natt på hotell i Ålesund.

