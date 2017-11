20-åring tiltalt for voldtekt av skoleelev

Nå kan du låne to bøker og en borhammer på biblioteket

Saken oppdateres.

Voldtekten skal ha skjedd inne på et toalett på skolen hvor jenta var elev. Mannen var da 19 år gammel.

– Jenta har motsatt seg handlingen, og tiltalte har oppnådd omgangen ved å holde henne fast. Det er alvorlig, sier aktor, statsadvokat Magne Nyborg, til NRK.

20-åringen skal ha vært venn med jenta og hadde ikke tilknytning til skolen. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, som kategoriseres som voldtekt.

Voldtekt etter straffelovens § 291 har ei strafferamme på ti års fengsel.

Ordføreren i den aktuelle kommunen har følgende kommentar på saken:

- Kommunen og skolen arbeider selvsagt for at oppveksten til ungene skal være trygg, både i og utenfor skoletid. Det viktigste i den konkrete saken er å håndtere den slik at den som står i den, ikke opplever mer belastning enn absolutt nødvendig, sier ordføreren til NRK.

Det er satt av to dager til saken i Nordmøre tingrett i slutten av november.