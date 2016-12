Kvinne døde kort tid etter legevaktbesøk i Steinkjer

Saken oppdateres.

Det var klokken 22.45 på kvelden 12. mai at politiet ble bedt om å bistå helsevesenet i forbindelse med et dødsfall i Steinkjer sentrum.

Ikke noe kriminelt

Dagen etter ble to personer siktet for grov kroppsskade. Etter obduksjonen av den døde kvinnen avkreftet imidlertid politiet i en pressemelding at det lå noe kriminelt bak dødsfallet. De to siktede ble derfor løslatt. I stedet startet Fylkeslegen i Nord-Trøndelag sin granskning av saken . Bakgrunnen var at kvinnen hadde vært til behandling ved Steinkjer legevakt samme dag som dødsfallet skjedde.

- For oss er det en selvfølgelighet at vi starter tilsynssak etter at et så uventet dødsfall har skjedd, sa fylkeslege Marit Dypdal Kverkild til Trønder-Avisa i mai.

Hadde kronisk sykdom

Nå har fylkeslegen konkludert i saken, og mener at kvinnen ikke fikk forsvarlig hjelp, skriver Trønder-Avisa . Etter det avisen kjenner til, gikk det under én time fra hun oppsøkte legevakta og til hun ble erklært død.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener at legevakta i Steinkjer burde ha undersøkt kvinnen grundigere.

- Det mest alvorlige er at tilstanden hennes var uavklart og risikofylt da hun forlot legevakta. Alternativet kunne vært innleggelse på sykehus med en fortløpende observasjon av tilstanden hennes, sier fylkeslege Marit Kverkild til avisa.

Ifølge Trønder-Avisa hadde kvinnen en kronisk sykdom. Dette ble ikke tatt alvorlig nok av helsepersonellet ved legevakta, ifølge tilsynsrapporten.

Beklager

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer beklager det som har skjedd.

- Vi skal vurdere nødvendige tiltak, og se hvordan vi kan hindre at slike hendelser skjer igjen, sier hun til avisen.