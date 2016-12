Ambulanse kjørte av veien i Steinkjer

Saken oppdateres.

Tre ambulansearbeidere ble sendt til legevakt for sjekk og én pasient ble sendt til Sykehuset Levanger etter at en ambulanse havnet utenfor veien i Stod i Steinkjer.

- Glatt vei

Politiet ble varslet klokken 07.37 om ulykken ved Stod i Steinkjer. Nødetatene ble sendt til ulykkesstedet på fylkesvei 763 ved Valløya.

- Det er veldig glatt på stedet og det er bedt om strøbil til området, sier Tuset.

Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen ved Helse Nord-Trøndelag opplyser at en ambulanse ble sendt ut på et akuttoppdrag for å bistå en pasient.

- På vei til Sykehuset Levanger, langs fylkesveien i Stod - ved Valløya i Steinkjer kommune, skar ambulansen gjennom snø og is - og tok styring ut i veigrøfta. Der traff høyre hjørne på ambulansens front en liten bergnabb, som gjorde sitt til at bilen slo kontra og havnet med bakenden først i motsatt grøftekant - og ble delvis liggende på bilens venstre side, sier han.

Pasient overflyttet

Om bord i ambulansen var det i tillegg til pasienten, to ambulansearbeidere og en hospitant.

- Vårt mannskap varslet umiddelbart AMK som sendte ambulanse fra Steinkjer til stedet. I tillegg ble politiet varslet om uhellet. Kort tid etter hendelsen ankom en annen ambulanse og pasienten ble overflyttet hit og er nå ankommet Sykehuset Levanger og får behandling for slag. Ut fra det vi vet nå ble ikke pasienten påført skade i forbindelse med utforkjøringen, sier Karlsen.

Ambulansepersonalet ble fraktet til legevakt i Steinkjer for sjekk og undersøkelse.

- De kom fra uhellet uten skader, og er nå samlet på ambulansestasjonene i Steinkjer der vår stasjonsleder og avdelingsleder ambulanse gjennomgår hendelsen, sier han.

- To av våre ledere har vært på ulykkesstedet og sikret ambulansen. Medisiner og annet utstyr er tatt ut av bilene, og kranbil er rekvirert. Reserveambulanse vil nå bli satt inn i Snåsa, slik at normal ambulanseberedskap i vår region er intakt, forklarer han videre.

- Krevende forhold

Både politi og ambulansepersonell har forklart om krevende kjøreforhold på stedet. Politiet opplyser at det ble rekvirert strøbil til området etter hendelsen.

- Det var cirka syv centimeter snø og is, delvis issørpe. Selv om ambulansen var ute på et hasteoppdrag var hastigheten avpasset kjøreforholdene og ut fra det vi så langt kjenner til bidro dette positivt til at ingen av de fire i ambulansen ble skadet under uhellet. I tillegg var pasient forskriftsmessig sikret og ivaretatt på forsvarlig vis under transporten, sier Karlsen.

- Vi i Helse Nord-Trøndelag er først og fremst glad for at ingen ble skadet i uhellet. Både pasient og våre mannskaper, samt hospitant, blir ivaretatt av våre fagmannskaper og vil bli fulgt tett opp utover dagen og de nærmeste dagene. Ulykken vil bli gjennomgått av de involverte.

