Innstiller hurtigbåter på grunn av sterk vind

Saken oppdateres.

Fosen Namsos sjø melder om flere innstilte ferjer og hurtigbåtavganger i dag.

Verst er det i Nord-Trøndelag, der flere reisende må belage seg på alternativ transport. Også hurtigbåtavgangen fra Trondheim til Kristiansund ble innstilt fredag morgen.

På Leka har ferja imidlertid begynt å gå fredag morgen, etter at de to første avgangene var innstilt. Klokka 9.35 er det like før ferja begynner å gå igjen, opplyser mannskapet ombord.

- Nå skal vi akkurat til å

- Det var oppi full storm på ferjeleiet på Skei i morges, forteller matros Frode Fjær på ferja som går mellom Skei og Gutvik.

Ferja går så lenge været tillater det, men kanskje blir det stopp igjen i ettermiddag.

- Vi ser det an utover dagen. Vinden skal ta til igjen i ettermiddag. Er det noen som har tenkt seg over, anbefaler vi å nytte tida i formiddag, sier Fjær.

Det blåser opp til liten til full storm på kysten natt til nyttårsaften. Trøndelag får det dårligste nyttårsværet i landet.

Disse innstilte båt- og ferjerutene ble innstilt:

Rute 940, Borgan - Ramstadlandet: innstilt inntil videre

Rute 930: Eidshaug - Gjerdinga - kansellert på grunn av værforholdene

Rute 910, Hofles - Geisnes - Lund -kansellert på grunn av værforholdene

Rute 800: Trondheim - Brekstad - Kristiansund - 08.40-avgangen innstilt.