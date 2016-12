Innstilte båtavganger på grunn av sterk vind

Saken oppdateres.

Fosen Namsos sjø melder om flere innstilte ferjer og hurtigbåtavganger i morgentimene.

Verst var det i Nord-Trøndelag, der flere reisende måtte belage seg på alternativ transport.

Også anløpet til Edøy på hurtigbåtavgangen fra Trondheim til Kristiansund er innstilt fredag morgen og formiddag. Hurtigbåten går imidlertid ellers som planlagt.

På Leka har ferja imidlertid begynt å gå fredag morgen, etter at de to første avgangene var innstilt. Klokka 9.35 er det like før ferja begynner å gå igjen, opplyser mannskapet ombord.

- Det var oppi full storm på ferjeleiet på Skei i morges, forteller matros Frode Fjær på ferja som går mellom Skei og Gutvik.

Ferja går så lenge været tillater det, men kanskje blir det stopp igjen i ettermiddag.

- Vi ser det an utover dagen. Vinden skal ta til igjen i ettermiddag. Er det noen som har tenkt seg over, anbefaler vi å nytte tida i formiddag, sier Fjær.

Det blåser opp til liten til full storm på kysten natt til nyttårsaften. Trøndelag får det dårligste nyttårsværet i landet.

Disse båt- og ferjerutene/anløpene ble berørt:

Rute 940, Borgan - Ramstadlandet: innstilt inntil videre

Rute 930: Eidshaug - Gjerdinga - kansellert på grunn av værforholdene

Rute 910, Hofles - Geisnes - Lund - MF Olav Duun vil gå som normalt fra kl. 12.00.

Rute 800: Trondheim - Brekstad - Kristiansund - Grunnet værforholdene i området kanselleres anløpet ved Edøy på avgangene 11.00 og 12.40. Reisende til Kristiansund henvises til alternativ transport ferje 13.20 og buss fra Sandvika 14.05.

- Reisende med avgang 12.40 bes ta kontakt med sentralbordet 73890700, opplyser AtB.