Sjeldent værfenomen også i dag

- Her på Frosta, i østlig retning, var det svært flotte perlemorskyer i dag, skriver Ann-Carin Bøyesen. Hun mener skyene i dag var mye flottere enn i går.

I går fikk adressa.no svært mange leserbilder av et flott og lysende fargespill på himmelen . Perlemorskyene ble observert flere steder i Trøndelag fredag ettermiddag. Nå er de også observert i grålysningen lørdag.

Uvanlige skyer

- De er veldig flotte å se på, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet. Han forteller at det er uvanlige skyer og at de er veldig høyt oppe, to til tre mil over jorda, i stratosfæren.

Store Norske Leksikon skriver at perlemorskyer er forholdsvis sjeldne. Det kan gå flere år mellom observasjoner.

Dette er et sjeldent værfenomen som oppstår når det er vind over fjellområder. Skyene blir laget av fuktighet, skapt av iskrystaller i stratosfæren.

Skyer til i kveld

Perlemorskyene er mest synlige når sola går opp og ned.

Nå har trøndere kunne få ta del i det himmelske fargespillet i rosa, blått, gult og grønt både fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Men nå er det trolig slutt for denne gang.

- Det er meldt dårligere vær og mer skyer. I kveld blir det nok et tykt skydekke, sier meteorologen som ikke tror skyene blir synlige i ettermiddag.

