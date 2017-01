Polart lavtrykk med krafig vind og tett snødrev treffer kysten av Nord-Trøndelag 

Saken oppdateres.

Årsaken er et polart lavtrykk som i ettermiddag treffer kysten av Helgeland og de nordlige delene av Trøndelag.

Meteorologisk institutt advarer mot "en del vind og vanskelige kjøreforhold".

Det er meldt nordvestlig vind på 15 - 20 m/s (stiv til sterk kuling) og snø og snøfokk.

LES OGSÅ: 18,1 grader på Sunndalsøra natt til fredag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Kan gi 20-30 cm snø på få timer

Et polart lavtrykk er et lite og svært kraftig lavtrykk som kjennetegnes ved at det oppstår meget hurtig og gir kraftig vind og store nedbørmengder.

Denne typen lavtrykk gir vanligvis mer sammenhengdende snøvær istedet for snøbyger. Mens snøbyger kan gi rundt ti centimeter snø i døgnet, kan et polart lavtrykk gi opptil 20 - 30 centimeter snøfall på få timer.

Følg VærTorsten på Twitter

Kraftig vind

De polare lavtrykkene kjennestegnes også av kraftig vind.

Hvert fjerde polare lavtrykk gir full storm eller mer.

Lavtrykket har en diameter på 200-600 kilometer, og har enkelte likhetstrekk med tropiske sykloner, men er mindre i utstrekning og dybde.

Polare lavtrykk dannes når kald luft fra polområdene eller andre kalde landområder strømmer ut over det varmerere havet.

Luften tilføres varme og fuktighet fra havoverflaten, og det blir en værtype preget av bygevær. Hvis det i tillegg er kaldt i luftlagene over, får vi en ustabil luftmasse.

Sjeldent lavtrykk så langt sør

Polare lavtrykk så langt sør som Trøndelag er sjeldne. Vanligvis opptrer dnne typen lavtrykk bare ganske langt nord i Norge.

Prognosene viser at de kalde og ustabile luftmassene vil strømme langt sørover, helt til nord for Trondheimsfjorden.