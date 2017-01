For mye bever

Saken oppdateres.

En fersk opptelling langs Stjørdalselva viser at det er en bestand på mellom 43 – 47 bever i Stjørdal. Dette mener kommunen er mer enn nok, skriver Stjørdalens Blad.

Opptellingen ble gjort etter at kommunen har mottatt flere henvendelser om problemer forårsaket av bever. Nå sendes det ut et høringsforslag som vil åpne for generell jakt på bever.

- Vi er interessert i synspunkter fra flest mulig, sier Stian Almestad, rådgiver i Stjørdal kommune, til lokalavisa.

Ifølge den ferske takstrapporten vil et uttak på 6 – 7 dyr ikke påvirke bestandsstørrelsen.