Saken oppdateres.

Politiet meldte om ulykken klokka 01.34. En bil hadde sklidd av veien i Tangenveien i Verdal.

- Det var snø og glatt på stedet, så bilen sklei av veien og traff en lyktestolpe som veltet, sier operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det var to menn i bilen, ingen av dem ble skadet. Bilberger kom til stedet for å berge bilen, og en elektriker ble tilkalt for å skru av strømmen i den falne lyktestolpen.