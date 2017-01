Motorsagspøk ble blodig

Saken oppdateres.

En ung tysker bestemte seg nylig for å kopiere motorsag-spøken til Tom Daniel Hansen Sylte fra Namsos, skriver Namdalsavisa .

Det ble en blodig affære.

Det var sommeren 2016 at Tom Daniel Hansen Sylte filmet kompisen og la ut videoen på Youtube. Denne er siden blitt sett av mange millioner. I videoen skremmer han sin intetanende kompis ved å fyre opp ei motorsag uten kjede og legge denne mot halsen på han.

Tyskeren som skulle gjøre noe lignende tok imidlertid ikke av kjedet og det endte med ei halveis avsagd arm da «offeret» bråvåknet.

- Først og fremst synes jeg at dette er utrolig trist, men jeg kan ikke stå til ansvar for hva andre gjør. Det er selvfølgelig trist at noen påfører andre såpass alvorlige skader med bakgrunn i en video jeg har laget, sier namsosingen, til Namdalsavisa .