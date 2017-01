Saken oppdateres.

To kjøretøy er involvert i et trafikkuhell på fylkesvei 17 i Jåddåren i Steinkjer, melder politiet. Fem personer er involvert i ulykken.

Ifølge vitneopplysninger og spor på stedet fikk personbilen sleng, opplyser operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt.

- Utrolig at det gikk bra

Lastebilsjåfør Christer Homstad, som kjørte lastebilen som kom i motsatt kjørefelt, opplevde situasjonen som dramatisk.

- Bilen kom skliende mot meg. Jeg fikk svingt unna i siste liten og minimalisert skadene. Det gikk veldig fort. Jeg rakk ikke å tenke, bare å reagere, sier Homstad til Adresseavisen.

Homstad er fortsatt på stedet og venter på at lastebilen hans skal bli berget.

- Jeg er litt oppskaket nå. Det er utrolig at det gikk så bra. Ingenting er bedre enn at det gikk bra med alle sammen, sier Homstad.

Han opplyser at det har snødd mye i området tirsdag. Det har vært kaotiske tilstander på veiene flere steder i Trøndelag tirsdag på grunn av mye snø.

- Dagens helt

Lastebilsjåføren får ros av politiet.

- Lastebilsjåføren har blikket langt fremme og ser at personbilen mister kontrollen. Han bremser ned og får svingt unna. Det gjør at de unngår et kraftig sammenstøt. Han er dagens helt, sier operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt.

Tre personer ble fraktet til legevakta i Steinkjer for sjekk etter ulykken.

Det blir mest sannsynlig ikke opprettet sak på ulykken, skriver politiet på Twitter.