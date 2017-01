- Til legevakt etter illebefinnende i Meråker

Saken oppdateres.

Trøndelag politidistrikt meldte tirsdag morgen om en påkjørsel i Meråker.

Politiet ble varslet klokken 08.42. Ifølge twittermeldingen fra politiet hadde ulykken skjedd i Meråker sentrum. Nødetatene rykket ut.

Like etter klokken 09.00 meldte operasjonssentralen at det var uklart hva som hade skjedd i Meråker, og at det muligens ikke var en påkjørsel. To personer ble fraktet til legevakten i Meråker.

Trønder-Avisa har snakket med Håvard Nicolausson, brannsjef i Meråker om hendelsen.

- Det var ikke en påkjørsel, men en mann som lå i vegen etter et illebefinnende. Første bil til stedet ringte politiet og meldte det inn som en trafikkulykke, da vedkommende trodde det var en påkjørsel, men det viser seg å ikke medføre riktighet, sier Nicolausson.